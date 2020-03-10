Стриженова получила от мужа неожиданный подарок

Телезвезда перенеслась "в лето"

Продюсер и режиссер Александр Стриженов подарил телеведущей Екатерине Стриженовой поездку в Крым. Такой неожиданный презент он сделал жене на 8 марта.

Как передает teleprogramma.pro, Стриженовы побывали в Ялте, Севастополе и Балаклаве. Телеведущая выложила в Instagram несколько фото и видео с отдыха. Вот Стриженова сидит с бокалом шампанского на носу лодки, вот она стоит на берегу моря под порывами ветра, а вот она ест чебурек в ресторане.

"Благодаря мужу попала в лето! Сегодня +24!" - написала телезвезда. Теплая погода позволила ей надеть свободную юбку, кроссовки и легкий жакет. Судя по постам Стриженовой, радостная улыбка не сходит с ее губ.

В Крыму Стриженова решила не только отдохнуть от работы, но и ненадолго забыть о диете. В ресторане они с мужем заказали чебуреки и свежую рыбу. Стриженова впервые полакомилась таким обитателем морских глубин, как сарган.

Напомним, что Александр и Екатерина живут в браке с 1987 года. У них родились две дочери Анастасия и Александра. Последняя в позапрошлом году стала мамой.

Стриженовы считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Им часто вручают премию "Пара года". Свою последнюю награду они подарили актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием.

Видео: Мой герой. Александр Стриженов

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