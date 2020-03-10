Путин высказался о досрочных выборах в Госдуму

Президент не увидел в этом необходимости

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник перед депутатами, высказался об идее досрочных выборов в Госдуму.

Глава государства отметил, что если граждане придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия парламентариев, и вопрос будет закрыт, передает РИА Новости.

Ранее во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если поправки в Конституцию вступят в силу по итогам голосования 22 апреля. По его мнению, выборы могли бы пройти 20 сентября.

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил для начала "разобраться с обвалом экономики и коронавирусом".

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