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Церемония схождения Благодатного огня оказалась под угрозой

16:05
  • вторник
  • 10 марта 2020

В этом году Пасха состоится 19 апреля

Из-за эпидемии китайского коронавируса церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня) может не состояться.

Власти Израиля делают все возможное по предотвращению распространения заболевания, однако церемония может попасть под запрет из-за мер, принятых для сдерживания COVID-19, пишет РИА Новости.

Церемония схождения Благодатного огня проходит в Великую субботу, накануне празднования Пасхи. В этом году у католиков она состоится 12 апреля, у православных - 19 апреля. 

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