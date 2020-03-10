Церемония схождения Благодатного огня оказалась под угрозой

В этом году Пасха состоится 19 апреля
Из-за эпидемии китайского коронавируса церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня) может не состояться.
Власти Израиля делают все возможное по предотвращению распространения заболевания, однако церемония может попасть под запрет из-за мер, принятых для сдерживания COVID-19, пишет РИА Новости.
Церемония схождения Благодатного огня проходит в Великую субботу, накануне празднования Пасхи. В этом году у католиков она состоится 12 апреля, у православных - 19 апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"