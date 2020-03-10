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Путин допустил обнуление президентских сроков

16:15
  • вторник
  • 10 марта 2020

Он считает необходимым согласовать поправку с Конституционным судом

Владимир Путин, выступая во вторник перед депутатами Госдумы, поддержал поправку, по которой снимаются ограничения для дальнейшего участия в выборах. Однако он попросил оценки этой поправки у Конституционного суда.
Путин высказался о досрочных выборах в Госдуму

"Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой о снятии ограничения для участия в президентских выборах), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", – передает слова Путина "Интерфакс".

Глава государства отметил, что такой вариант был бы возможен, но при одном условии - а именно если Конституционный суд России даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

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