Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Она разместится в ТиНАО

Власти Москвы приняли решение построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы для борьбы с коронавирусом . Она станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы №1.

"На сегодняшний день в Москве выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, и имеющиеся больничные мощности справляются. Тем не менее, каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек. На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ. Происходит немало других "профилактических" госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается", - написал на своем персональном сайте Сергей Собянин.

Город должен быть готов к любому сценарию развития событий, подчеркнул мэр. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, но оснащена самым современным медицинским оборудованием.

Новую больницу построят в районе деревни Голохвастово близ поселения Вороновское. Мэр отметил, что крупных жилых комплексов в этом районе нет, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы. Это в 2,5 раза больше требуемой санзоны.

"И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению. В связи с тем, что больнице потребуется прокладка газопровода, обеспечим газом и близлежащие поселки", - заключил мэр.

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