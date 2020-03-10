Кейт Миддлтон подпортила последний выход в свет Гарри и Меган Маркл

Сассексы скоро улетают в Канаду

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз появились на официальном мероприятии в качестве старших членов королевской семьи. Супруги побывали на торжественной службе в Вестминстерском Аббатстве по случаю Дня Британского содружества.

Как пишет Fox News, церемония в лондонской церкви прошла с небольшим нарушением регламента. Принц Гарри и Меган Маркл вошли в Вестминстерское Аббатство и заняли свои места рядом с принцем Эдвардом (третьим сыном Елизаветы II) и его женой Софи. Затем в церкви появились принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые сели впереди герцогов Сассекских. Во время прошлых церемоний Сассексы и Кембриджи входили на службу вместе с королевой и ее ближайшими родными, но в этот раз регламент был изменен. СМИ предположили, что это связано с выходом Гарри и Меган из королевской семьи.

Журналисты также обратили внимание на то, как общались между собой герцоги Сассекские и Кембриджские. Они коротко поздоровались при встрече, а затем не обмолвились ни словом. При этом Гарри и Меган много разговаривали с принцем Эдвардом и Софи. Это обстоятельство навело экспертов на мысль о натянутых отношениях между братьями и их женами. Журналисты вновь начали судачить о вражде, которая якобы уже давно возникла между Кейт и Меган. Именно герцогини, по слухам, вбили клин между братьями.

Было также замечено, что после службы Кембриджи опубликовали на своей странице в Instagram фотографии Меган Маркл и принца Гарри, а те, в свою очередь, выложили только свои снимки.

По слухам, Меган Маркл вышла из себя, когда узнала, что она появится в церкви не бок о бок с королевой. Чтобы утихомирить экс-актрису, Кембриджи отказались от участия в торжественном входе в Вестминстерское Аббатство, пишет 7days.ru. Автором этой идеи стала Кейт Миддлтон, которая якобы решила подпортить Меган ее последний выход в свет в статусе старшего члена монаршей семьи. Мол, она хотела сразу сесть впереди Меган, чтобы все взоры были направлены на нее.

Издание подчеркивает, что это последняя встреча Кембриджей с Сассексами, которые в скором времени улетят в Канаду. Учитывая данное обстоятельство, встреча многим показалась довольно холодной.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II пообещала принцу Гарри принять его обратно в семью, если они с Меган Маркл передумают уезжать в Канаду.

Видео: принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. 31 марта супруги перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. 1 апреля им придется закрыть свой офис в Букингемском дворце.

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