В Кремле оценили ситуацию на нефтяном рынке

Курс рубля достиг показателей 4-летней давности

Российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти. Об этом заявил во вторник официальный представитель российского президента Дмитрий Песков. Речь о глобальных изменениях, которые произошли за последние двое суток. Резко упали цены на нефть, обвалился основные биржевые индексы.

Мировые финансовые центры основательно тряхнуло еще вчера, чего только стоит падение на 8 процентов американского индекса Dow Jones — крупнейшее с 2008 года. Российские же биржи открылись только во вторник и ожидаемо отреагировали на глобальные изменения. Рынок акций потерял до 10 процентов, передает "ТВ Центр".

На Московской бирже доллар почти 73 рубля, евро — почти 83. Говорят, показатели четырехлетней давности. Но ситуация лишь внешне напоминает предыдущие нефтяные кризисы, к тому же, Россия как никогда раньше готова к потрясениям. Зависимость от импорта снизилась, инфляция сейчас одна из самых низких в истории страны. Есть запас прочности. В Министерстве финансов заявляют о достаточном количестве средств Фонда национального благосостояния. Эти деньги и призваны компенсировать ценовые колебания на сырье.

"Бюджетные правила были сформированы таким образом, что мы очень осторожно тратили нефтегазовые доходы, сберегая на возможные уровни снижения цены на нефть. Мы создали необходимый объем гарантий, который обеспечит нам исполнение расходных обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений, которые мы сейчас видим, наблюдаем. Но мы абсолютно спокойны, потому что финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и на среднесрочном и долгосрочном периоде, мы уверены в исполнении наших обязательств перед гражданами", - рассказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Большой плюс - на рынке нет откровенно слабых банков, заявляют в ЦБ. Кроме того, предпринимаются все возможные меры, чтобы стабилизировать обстановку. В частности, введены послабления для кредитов производителям лекарств, транспортным и туристическим компаниям.

В Госдуме подчеркивают: на принятии решений глобальный мировой кризис не отразился. Бюджет будет исполнен. Особенно - в сфере социальных обязательств. "Сегодня очень важно не дать спекулянтам очередной раз обмануть людей. Именно поэтому сегодняшнее рассмотрение бюджета очень важно", - отметил Андрей Макаров.

Что до причин этой мировой финансовой лихорадки, тут, как говорится, совпало все: и коронавирус - цены на нефть упали из-за снижения спроса со стороны крупнейшего потребителя - Китая и авиакомпаний, и крах сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия, по сути, ее разрушила, отказавшись продлевать на нынешних условиях. Чем еще сильнее уронила стоимость черного золота. Получился рекордный обвал с 91 года — до 30 долларов за баррель. Звучат мнения, что обстановка в мире накаляется не просто так. Налицо - нечестная конкурентная борьба.

Эксперты сходятся во мнении: объявив ценовую войну - в том числе и России, саудиты сами же, вместе с американцами, в ней проиграли. При этом российская сторона до последнего предлагала продлить соглашение на действующих условиях. Призывала учесть последствия эпидемии коронавируса. Безрезультатно. Теперь вынуждена работать с тем, что есть. Министр энергетики Александр Новак констатирует: да, будет непросто, но на рядовых потребителях кризис в энергетическом секторе не скажется. Это касается в том числе и цен на бензин. Они не вырастут.

Меры для защиты экономики предпринимаются и в Москве. В связи с обстановкой на мировых рынках мэр Москвы Сергей Собянин объявляет о создании оперативного штаба: "Распространение нового коронавируса привело к снижению объёмов международной торговли и туризма, отменено множество выставочных и конгрессных мероприятий. На карантин отправляются целые регионы, а значит – рвутся цепочки поставок продукции. В понедельник к этим проблемам добавились падение цен на нефть и снижение курса рубля. Ближайшая задача штаба – организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности".

Эксперты традиционно советуют не поддаваться панике и не тратить все свои рубли на валюту, медицинские маски, бытовую технику или гречку. В Минэнерго считают, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Впрочем, стабилизироваться рынки начали уже во вторник: нефть сортов Brent и WTI на лондонской бирже прибавила примерно по 7%.

Ольга Оксенич, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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