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Видео выступления Владимира Путина в Госдуме

18:13
  • вторник
  • 10 марта 2020

Президент допустил обнуление президентских сроков и отверг досрочные выборы в Госдуму

Владимир Путин во вторник лично приехал в Государственную думу, чтобы прокомментировать предложения депутатов по поправкам в Конституцию. Парламентарии ранее предложили провести досрочные выборы в нижнюю палату, а также обнулить президентские сроки и исключить из Основного закона ограничение на количество сроков для главы государства.

Путин, выступая с трибуны Госдумы, не поддержал идею о досрочных выборах и изъятие ограничений на количество сроков. Обнуление сроков он допустил, но положительное заключение на эту поправку должен дать Конституционный суд.

Смотрите выступление Владимира Путина в видео.

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