"Идем на поправку": дочь рассказала о самочувствии Заворотнюк

Анна уверена, что мама победит свой недуг
Семья Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, впервые за долгое время нарушила молчание. Дочь актрисы сообщила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" идет на поправку.
"Мы идем на поправку, у нас все будет хорошо!" - написала Анна Заворотнюк в комментариях к одному из своих последних постов в Instagram. Как пишет kp.ru, таким образом девушка ответила на довольно бестактный вопрос о том, жива ли ее мама. Общаясь с подписчиками, Анна также написала: "Мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление".
Интернет-пользователи часто пишут Анне Заворотнюк о том, что они недавно потеряли близких людей. Дочь актрисы в ответ выражает свое сочувствие, но демонстрирует уверенность в том, что ее мама одолеет болезнь. "Мы победим", - пишет она.
Некоторые подписчики обвиняют Анну и ее родных в скрытности. Мол, если бы не молчание со стороны родных, то о состоянии Заворотнюк не ходило бы столько нелепых слухов. "Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени. Есть миллионы добрейших людей, которые и так молятся за мою мамочку, и у меня не хватит слов для выражения благодарности им", - написала Анна Заворотнюк, отвечая на один из выпадов в Сети.
В январе СМИ писали, что Анна навестила маму в больнице в свой день рождения. Этот визит доставил артистке много радости.
Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком. Семья Заворотнюк подтвердила, что она проходит лечение, но никаких подробностей до сих пор не привела.
Старшую дочь и сына Заворотнюк родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас "прекрасная няня" замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В 2018 году у них родилась дочка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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