Блогер Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца

Ей стало страшно

Блогер Екатерина Диденко скрыла от своих детей известие о смерти отца. Валентин умер 29 февраля на вечеринке в банном комплексе Москвы.

Екатерине предстоит в одиночку воспитывать малолетних сына и дочь. Блогер никак не может собраться с силами, чтобы рассказать им о кончине папы. Больше всего ее пугает разговор с дочерью, которая уже достаточно взрослая для того, чтобы осознать масштаб постигшего их несчастья.

"Вчера мы должны были Настеньке все рассказать, но я не смогла. Я побоялась, мне стало страшно. Я сказала: "Давайте в следующий раз", - сообщила Екатерина Диденко в сториз Instagram. Блогер опубликовала видео, где Настя читает стихотворение, которое она выучила к празднику в детском саду.

Екатерина до сих пор не может поверить в случившееся. Она работает с психологом и старается как можно чаще общаться с подписчиками, чтобы не замыкаться в своем горе. Это дается ей с трудом.

"У меня сейчас на душе такое состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, то сейчас у меня эти силы кончились. Я просто лежу в нашей комнате, смотрю на все портреты. Я не знаю, что будет дальше", - призналась Диденко.

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Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения. Вечеринка проходила в банном комплексе. Валентин высыпал в бассейн около 25 килограммов сухого льда. При взаимодействии с водой лед выделил углекислый газ. Несколько человек прыгнули в бассейн. В результате трое погибли, еще семеро получили химические ожоги дыхательных путей.

Валентин скончался 29 февраля. По словам Екатерины, муж "дотянул", чтобы не умирать в ее день рождения.

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