Второй человек в истории победил ВИЧ

От также избавился от рака

40-летний Адам Кастильехо, живущий в Лондоне, полностью излечился от ВИЧ. Диагноз ему поставили в 2003 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, в 2012 году у Кастильехо диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина (рак лимфатической системы).

Чтобы победить онкологию, мужчина лег на операцию по трансплантации костного мозга. Как оказалось, у донора имелась генетическая мутация, защищавшая его от ВИЧ. Благодаря удачной трансплантации Кастильехо избавился не только от рака, но и от ВИЧ.

Через несколько месяцев после операции мужчина потерял около 30 килограммов, у него испортился слух. Однако со временем его состояние нормализовалось. 30 месяцев назад Адам Кастильехо перестал принимать антиретровирусные препараты, в ВИЧ-инфекцию у него так и не обнаружили.

Отметим, что Адам Кастильехо вырос в Венесуэле. Он переехал в Копенгаген, а затем в Лондон. После обнаружения ВИЧ-инфекции мужчина работал поваром в ресторане и вел здоровый образ жизни.

Первым человеком, который полностью избавился от ВИЧ, стал Тимоти Браун. Он лечился в Берлине. Мир узнал о его выздоровлении в 2011 году - через несколько лет после того, как пациенту пересадили костный мозг.

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