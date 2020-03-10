Поправки в Конституцию прошли второе чтение. Главное

Что обсуждали депутаты?

Пакет поправок к основному закону страны Госдума обсуждала несколько часов. За принятие документа во втором, основном чтении высказались 382 депутата, 44 человека воздержались. Напомним, в ходе заседания депутаты внесли ряд предложений, которые не обсуждались ранее. Была отвергнута идея провести досрочные парламентские выборы после обновления Конституции. Отклонила Дума и предложение передать назначение президента членам Госсовета. А вот мысль убрать из Конституции ограничение числа президентских сроков получила одобрение.

Приезд президента в Госдуму, в принципе, был логичен. Слишком уж важные поправки предложили депутаты в ходе обсуждения второго чтения законопроекта об изменении Конституции. А одна из них напрямую касалась самого Путина. Согласно действующему закону, после 2024-го года он больше не сможет участвовать в выборах главы государства. И вот эту норму депутаты как раз и предложили исправить, передает "ТВ Центр".

"Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или если этого потребует ситуация и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность", - заявила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

В этом предложении Валентины Терешковой на самом деле нет ничего неожиданного. Запрос на то, чтобы Путин остался у власти, в обществе действительно существует. Именно с действующим главой государства многие граждане связывают усиление нашей страны на международной арене. Обеспечение её безопасности и суверенитета. С Путиным люди ассоциируют и стабильность, переживая за свое будущее уже после 24-го года.

"В этих условиях важно понимать, что страна, которая заживёт по новой, обновлённой Конституции, это будет уже другая страна. И в этом плане предложение Терешковой считать президентские сроки для любого из кандидатов в президенты и включая действующего президента Российской Федерации с момента обновления Конституции - ну, это честное, правильно решение", - говорит профессор МГУ им. Ломоносова, политолог Андрей Манойло.

С этим согласился и сам Путин, тем самым отвергнув остальные инициативы, которые не имели ничего общего с демократией. Речь и об отмене ограничений на президентские сроки. И о предложении назначать президента через Госсовет, минуя институт выборов. Это право должно быть только у народа, подчеркнул глава государства. Именно люди должны решить и судьбу поправок в Конституцию, среди которых будет и та, что даст право Путину участвовать в выборах после 24-го года. Причем, еще неизвестно, воспользуется ли он им в итоге. Но уже одна эта возможность будет влиять на многое, как внутри страны, так и за её пределами.

"Во внешнем мире - это фактор крайне важный. Потому что когда заканчивается срок полномочий президента и у него нет возможности для переизбрания, с ним меньше считаются. Вот этот фактор он абсолютно дезавуирован. Совершенно очевидно, что если президент действующий примет для себя решение избираться после 2024-го года, такая возможность у него есть", - указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Про сменяемость власти в стенах Госдумы говорил и сам президент, подчеркивая, что она идёт только на пользу политической системе страны и гражданам. В отличие от наделения президентскими полномочиями таких органов, как Госсовет или Совбез, о чем в последнее время ходит много слухов. Впрочем, усиление Совета Федерации и Госдумы поправки в Конституцию все-таки предполагают. Их возможности будут заметно расширены, а это, по мнению представителей "Единой России", обязывает парламент самораспуститься и объявить досрочные выборы.

"Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честно провести новые выборы под такие новые наши возможности", - сообщил член Высшего совета политической партии "Единая Россия" Александр Карелин.

Эту идею поддержали сразу три фракции. За выступили "единороссы", "эсеры" и "либерал-демократы". Против высказались лишь коммунисты.

То есть консенсуса по этому вопросу не было. Из-за чего против досрочных выборов в Госдуму высказался и президент. В итоге эту поправку сняли, перейдя к другим, за которые Госдума голосовала по большей части единогласно. Это касается норм по поддержке семьи и детей. Защиты суверенитета и запрета на отчуждение территорий России. А также различных социальных поправок, авторами которых были сами думские фракции.

Все эти недели активная работа шла и на местах. Члены рабочей группы и парламентарии посещали регионы. Встречались с людьми, обсуждая суть поправок в Конституцию. Среди них новый статус Госсовета и Совета Безопасности. Более жесткие требования к кандидатам в президенты и всем федеральным чиновникам. Нормы об индексации пенсий и социальных пособий не реже одного раза в год. Все это тоже часть президентского законопроекта, одобренного во вторник во втором чтении.

Действовать новые нормы начнут сразу после опубликования результатов общероссийского голосования, которое назначено на 22 апреля. Этот день в стране будет объявлен выходным.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр", Москва.

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