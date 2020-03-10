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Дарья Жукова показала красавицу-дочку от Абрамовича

20:10
  • вторник
  • 10 марта 2020

Такое фото - большая редкость

Основатель музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова, которая воспитывает двух детей от бизнесмена Романа Абрамовича, выложила в Instagram фотографию с шестилетней дочерью Леей. 
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"Мы создаем мир, в котором наши дочери могут стать самыми яркими версиями самих себя, - написала Дарья Жукова по случаю прошедшего 8 марта. - За мир, в котором ничто не помешает нашим дочерям воплотить свои самые смелые планы!"

Дарья Жукова показала фото, на котором дочка прижимается к ней, положив руки на мамино плечо. Кудрявая красавица улыбается, глядя в камеру. 

Бывшая супруга Абрамовича крайне редко показывает снимки своих детей, так что ее подписчики были немало удивлены. Они сошлись во мнении, что Лея растет настоящей красавицей.

- Становитесь все больше и больше похожи, - написала в комментариях телеведущая Ксения Собчак. 

- Девочки, вы великолепны. 

- Милашки. 

- Две красотки. 

- Ребенок просто прелесть!

- Солнышки. Вы прекрасны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dasha Zhukova (@dasha)

Дарья Жукова и Роман Абрамович познакомились в 2005 году. Через несколько лет СМИ сообщили о их женитьбе. Дарья подарила мужу сына Аарона-Александра и дочь Лею. В 2017 году стало известно, что Жукова и Абрамович развелись. В прошлом году 38-летняя Жукова вышла замуж за 34-летнего греческого бизнесмена Ставроса Ниархоса, пишет kp.ru.

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