"В грязных колготках шпарит": Ирину Шейк засняли на прогулке с дочкой

Модель вернулась к дочери после напряженной работы
Папарацци сфотографировали Ирину Шейк во время прогулки с двухлетней дочкой Леей. Модель посадила ребенка в коляску.
34-летняя модель вышла на улицу в коричневых брюках, массивных ботинках и черном топе, который обнажил ее плоский живот. Довольно агрессивный образ красавицы дополнили солнцезащитные очки и панама. Лея нарядилась в платье, курточку и босоножки красных тонов. Ее белые колготки были испачканы, как будто она упала или сидела в песочнице на коленках.
Судя по опубликованным в Сети фото, Ирина Шейк пребывала в хорошем настроении. Она много улыбалась и не прятала лицо от фотографов.
- Лея прекрасна, - пишут в соцсетях.
- Лея уже такая большая!
- В грязных колготках шпарит.
- До сих пор в коляске?
- Какие ответственные родители.
Как пишет teleprogramma.pro, последние недели выдались очень напряженными для Шейк. Она работала на модных показах в Лондоне, Милане и Париже. Во время ее отлучек Лея жила с папой - актером Брэдли Купером. Журналисты смогли сфотографировать Купера и Лею, когда они шли на встречу с Шейк. Актер нес малышку на руках, время от времени запечатлевая на ее лице поцелуи.
Напомним, Шейк и Купер встречались с 2015 по 2019 год. В 2017 году у них родилась дочка Лея, ради которой они сохранили хорошие отношения после расставания.
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