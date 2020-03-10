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Как спастись от укусов проснувшихся клещей

21:51
  • вторник
  • 10 марта 2020

Специалисты поделились советами

Сотрудники Мосприроды призвали москвичей соблюдать бдительность при посещении парков. Из-за аномального тепла в городе стали просыпаться клещи, которые могут переносить инфекционные заболевания. 
Как спастись от клещей

"При посещении парков в теплый период года следует учитывать, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено законом", - говорится на сайте Мосприроды. 

Сейчас в Москве косят траву, убирают валежник, а также размещают информационные плакаты. Эти профилактические работы призваны обезопасить граждан. Тем не менее специалисты дали москвичам несколько советов. 

Перед прогулкой на свежем воздухе рекомендуется надевать закрытую одежду из плотной ткани. Предпочтение нужно отдавать светлой одежде, на которой проще заметить клеща. Ботинки лучше выбирать на высокой подошве. Желательно надевать головной убор, чтобы кровососы не смогли спрятаться в волосах. 

Эксперты советуют избегать мест с густой растительностью и держаться подальше от берез и осин, на которых часто обитают клещи. После прогулки следует осматривать своих родных и проверять, не заполз ли клещ в сумку и другие вещи. Для профилактики укусов можно использовать спреи и крема, которые отпугивают членистоногих. 

В Мосприроде напомнили, что клещи могут переносить такие заболевания, как энцефалит, боррелиоз, геморрагическая лихорадка и сыпной тиф. При укусе необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт. 

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