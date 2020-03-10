Американская подлодка пробилась сквозь лед в Арктике (видео)

Это произошло на учениях

Американская атомная подлодка Toledo пробила лед и всплыла в Арктике на учениях Ice Exercise (IceX) 2020.

В Сети опубликовали видео, на котором подводная лодка пробивает толщу льда и всплывает на поверхность. Моряки покидают субмарину, чтобы при помощи бензопилы освободить ее корпус ото льда.

Учения Ice Exercise проходят в Северном Ледовитом океане. Цель мероприятия заключается в том, чтобы оценить готовность американских военных и их союзников к операциям в Арктике.

Англоязычные интернет-пользователи в основном восхитились красотой опубликованных кадров, а вот в Рунете появилась масса ироничных комментариев.

- Американские биржи как раз в это время дно пробивали, - пишут в Сети.

- Завораживающее зрелище!

- Очень круто!

- Настоящий ледяной малыш.

- Хулиганы, всю рыбу и кальмаров распугали!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"