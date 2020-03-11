Названа уникальная роль Путина при подготовке поправок к Конституции

Изменение закона важно провести в условиях стабильности, считает политолог Дмитрий Орлов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили поправку к Конституции об обнулении своих президентских сроков. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Теперь у экспертов сомнений нет – Владимир Путин идет на следующие президентские выборы", - сказал Фролов.

"Да, я думаю, это решенный вопрос. Это закрывает тему трансфера, тему перехода или передачи власти. На первый план выходят национальные цели развития: развитие политической системы, национальные проекты. В целом превращение России в активное, современное и защищающее своих граждан государство", - заявил Орлов.

В ответ на вопрос о конкурентах Путина на выборах, эксперт ответил: "В обозримом будущем президент не будет иметь реальных конкурентов на выборах, и выборная кампания пройдет спокойно". Политических или политтехнологических проблем для избрания Путина Орлов не видит.

Говоря о поправках к Конституции, эксперт заявил, что они должны сделать власть более распределенной. Это необходимо для баланса власти. "Важно, чтобы эти изменения проходили в условиях стабильности. В условиях сохранения политической динамики. И здесь роль Владимира Путина уникальна", - указал Орлов.

Полный комментарий смотрите в видео:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"