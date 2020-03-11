Стихия оставила жителей Сахалина без света и дорог

На улицах образовались сугробы выше машин

Сахалин во власти мощного снежного циклона. Из-за метели на острове не работает аэропорт, остановлена паромная переправа, отменены занятия в школах, передает "ТВ Центр".

Штормовой ветер спровоцировал аварии на энергосетях, оставив без света около 2 тысяч жителей. Закрыто движение по основным автотрассам. Заложниками непогоды стали 45 пассажиров рейсового автобуса, который ночью выехал из Паранайска и направлялся в областной центр. На трассе при практически нулевой видимости машина застряла в сугробе. Спасатели эвакуировали людей, сейчас они размещены в школе одного из ближайших поселков.

Более десятка дорог закрыты и в Алтайском крае. Трассы замело снегом. Коммунальные службы работают круглосуточно, на расчистку выведены более 800 единиц спецтехники. Помощь водителям оказывают сотрудники МЧС и ГИБДД.

А к центру России приближается арктический циклон. Уже к концу рабочей недели температура опустится ниже нуля.

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