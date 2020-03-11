Названа главная тема встречи Путина и Медведчука в Кремле

Президент России одобрил идею главы украинской партии

Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Главной темой обсуждения стало предложение по созданию парламентского измерения "нормандского формата", передает "ТВ Центр". О начале работы по этому вопросу российскому президенту сообщил Медведчук. По его словам, встреча парламентариев из России, Украины, Франции и Германии может состояться уже в апреле или в мае. Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.

"Конечно, если парламентарии в Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться. Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу. Единственное, что могу сделать, это пожелать вам успехов", - сказал президент России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"