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Названа главная тема встречи Путина и Медведчука в Кремле

08:23
  • среда
  • 11 марта 2020

Президент России одобрил идею главы украинской партии

Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и главой  политсовета  украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

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Главной темой обсуждения стало предложение по созданию парламентского измерения "нормандского формата", передает "ТВ Центр". О начале работы по этому вопросу российскому президенту сообщил Медведчук. По его словам, встреча парламентариев из России, Украины, Франции и Германии может состояться уже в апреле или в мае. Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.

"Конечно, если парламентарии в Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что  делается  на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень  хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации  президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться. Я знаю настрой французских и  немецких коллег на эту работу.  Единственное, что могу сделать, это пожелать вам успехов", - сказал президент России.

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