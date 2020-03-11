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На Украине сироту затравили за песню "Смуглянка"

08:48
  • среда
  • 11 марта 2020

Националисты обвинили мальчика в "пропаганде русского мира"

На Украине запустили флешмоб в  поддержку школьника Максима Ткачука - по всей стране поют песню "Смуглянка".

Именно с ней сирота из Волыни победил на международном конкурсе в Лондоне, став лучшим сразу в трех номинациях и обойдя участников из 20 с лишним стран. Однако вместо того, чтобы порадоваться за талантливого мальчика, националисты устроили ему настоящую травлю в соцсетях, передает "ТВ Центр". 12-летнего ребенка называли пропагандистом, а его учителей и родных - предателями. Тогда один из украинских телеканалов и запустил в поддержку юного артиста акцию "Поем "Смуглянку" всей Украиной".

"У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил зачем? Что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, ещё не означает, что они должны мне писать всякие гадости! Мне нравится Украина, мне нравятся люди. Но есть и те, кто считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", - сказал Ткачук.

Национализм - также причина регулярных конфликтов между Украиной и Венгрией. В Будапеште снова заявили, что продолжат блокировать заседания комиссии Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права этнических венгров в Закарпатье. Главные претензии касаются права на родной язык, обучение на котором с этого года, в соответствии с принятым Радой законом, прекращается.

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