В сирийском Лерамуне восстанавливают хлебозавод

Предприятие не остановило свою работу во время боевых действий

В сирийском Лерамуне, освобожденном от боевиков, расширяет производство местный хлебозавод. Выпуск продукции не прекращался даже во время боевых действий. До войны этот район был одним из ключевых промышленных центров Алеппо. Сейчас на месте многих предприятий – руины.

Район Лерамун. В годы промышленной революции здесь выпускали все, что было необходимо Сирии. От трикотажа до электроники. Но последние восемь лет промзону удерживали террористы. Во что превратили главный символ расцветающей экономики страны, понятно без слов. Боевиков выгнали меньше месяца назад. Лерамун больше напоминает минное поле.

Разминировать предстоит не только улицы и дороги, но и каждое здание. В этом был опорный пункт боевиков. На верхних этажах - пулеметные гнезда. В подвале - импровизированное бомбоубежище и лабиринт тоннелей, который связывает тайными ходами едва ли не все развалины в радиусе двух километров.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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