Полет российских Ту-142 над Аляской попал на видео

Все прошло в соответствии с международными правилами

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России совершили плановый полет над Аляской.

Они пролетели нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. На отдельных этапах маршрута их сопровождали американские истребители F-22 и F-18, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

Ту-142 выполнили полет по всем международным правилам использования воздушного пространства, уточнили в Минобороны России.

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