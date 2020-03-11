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"Хорошо,что у меня есть мои дети": Самойлова сделала заявление после скандала с Джиганом

08:57
  • среда
  • 11 марта 2020

Звезды поддержали многодетную мать

Молчавшая трое суток после скандала с мужем Оксана Самойлова наконец-таки высказалась. Модель оставила сообщение в Instagram.
Что случилось с Джиганом после рождения сына

Самойлова разместила в соцсети фотографию. На снимке Оксана позирует в окружении своих детей. Трое дочек нежно обнимают и целуют маму, а новорожденный сын рядышком спит в коляске.

"Хорошо, что у меня есть мои дети", - подписала модель трогательное фото.

Поклонники тут же ринулись подбадривать Оксану. Не прошли мимо и звезды российского шоу-бизнеса. "Милая, все будет хорошо", - написала Ольга Бузова. "Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас", - оставила комментарий Вера Брежнева. "Это и правда наши соломинки в самые тёмные ночи. Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас. С Богом!" - обратилась к Самойловой Саша Зверева.

Напомним, в семье Оксаны Самойловой и Джигана разыгралась драма. Сначала рэпер шокировал публику, попросив на видео пятилетнюю дочь принести ему пиво, потом неоднократно выходил в прямой эфир, оскорбляя поклонников. Джиган начал перепалку с рэпером Гуфом, в ответ последний обвинил музыканта в изменах жене, уверяя, что часто встречается с ним в стриптиз-клубе.

Финалом неадекватных выходок стал уход новоиспеченного отца в рехаб. По слухам, в наркоклинику его отправила жена. Также появилась информация, что Самойлова готовит документы на развод.

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