Названы товары, которые первыми подорожают из-за падения рубля

Рост цен может достичь 35%
Импортные товары могут подорожать на 10-35% на фоне падения курса рубля.
В первую очередь повышение цен коснется детских товаров, одежды и обуви, поскольку эти отрасли зависимы от поставок из Китая. Также подорожает потребительская электроника (20%), бытовая техника и фармацевтика (10–15%).
Цены на производимые внутри страны товары международных компаний повысятся не более чем на 10%, уточняет газета "Известия".
В случае, если текущий курс рубля сохранится, то на 10-15% подорожает жилье, автомобили – на 6-10%, причем повышение цен коснется всех машин, включая отечественную марку Lada.
Эксперты отметили импортозамещение в России дало результаты в сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому, инфляция не превысит целевого значения в 4%.
Падение рубля к доллару и евро на международном валютном рынке произошло 9 марта после обвала цен на нефть. В настоящий момент курс доллара составляет 71,40 рубля, курс евро – 80,59 рубля.
Видео: в Кремле оценили ситуацию на нефтяном рынкеВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"