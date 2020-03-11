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Названы товары, которые первыми подорожают из-за падения рубля

09:04
  • среда
  • 11 марта 2020

Рост цен может достичь 35%

Импортные товары могут подорожать на 10-35% на фоне падения курса рубля.
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В первую очередь повышение цен коснется детских товаров, одежды и обуви, поскольку эти отрасли зависимы от поставок из Китая. Также подорожает потребительская электроника (20%), бытовая техника и фармацевтика (10–15%).

Цены на производимые внутри страны товары международных компаний повысятся не более чем на 10%, уточняет газета "Известия".

В случае, если текущий курс рубля сохранится, то на 10-15% подорожает жилье, автомобили – на 6-10%, причем повышение цен коснется всех машин, включая отечественную марку Lada.

Эксперты отметили импортозамещение в России дало результаты в сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому, инфляция не превысит целевого значения в 4%.

Падение рубля к доллару и евро на международном валютном рынке произошло 9 марта после обвала цен на нефть. В настоящий момент курс доллара составляет 71,40 рубля, курс евро – 80,59 рубля.

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