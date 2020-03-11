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Врач предупредил об опасности мытья рук

09:38
  • среда
  • 11 марта 2020

Нельзя бездумно гнаться за гигиеной

Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств является опасным для здоровья человека.
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Все дело в том, что мыло и антисептики пересушивают кожу, смывают с нее защитный слой полезных бактерий. В таких случаях погоня за гигиеной дает обратный эффект.

"Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам <…> Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой" - врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.

Гигиена рук важна, особенно в период сезонных обострений вирусных инфекций и ОРВИ, напоминает газета "Известия".

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