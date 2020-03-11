Москвичей попросили не трогать совят-пуховичков

Весной они особенно непоседливы

Орнитологи попросили жителей Москвы не тревожить и не трогать совят-пуховичков, которые начали вылезать из гнезд.

В ранний весенний период малыши очень активны и непоседливы. Зачастую они гуляют по паркам самостоятельно, без сопровождения родителей. Старшим приходится лишь разыскивать птенцов и "собирать в кучку".

Поэтому жителей столицы просят быть внимательным и не трогать без надобности совят, передает "Газета.Ru". Приближаться к ним стоит лишь только в том случае, если им грозит реальная опасность – когда птенец ранен или на него нападают другие животные.

"В этот период следует также быть крайне внимательным собаководам и держать своих питомцев на привязи - особенно охотничьи породы - и внимательно смотреть вокруг, потому что эти птенцы совершенно беззащитны перед собаками", - рассказал агентству "Москва" руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

Стоит помнить, что спасенную особь придется выходить или вырастить самостоятельно. Если человек не может этого сделать, то птенца нужно отнести в орнитарий.

В этом году в Москве ожидается птичий бэби-бум из-за ранней весны. Кормовая база и температура позволят пернатым вести не одно потомство, а даже два или три.

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