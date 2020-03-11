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Путин рассказал, что обращается к Трампу по имени

10:37
  • среда
  • 11 марта 2020

У нашего президента конструктивные отношения с лидерами США

Президент России Владимир Путин рассказал, что он и его американский коллега Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени.

"Он меня Владимиром называет, я его - Дональдом", - сказал Путин в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин затруднился ответить на вопрос, с кем из президентов США ему было комфортнее всего общаться. "У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения", - заявил Путин, отметив, что с Джорджем Бушем – младшим у него были "добрые отношения".

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