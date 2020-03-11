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Плющенко снял на видео кричащего от боли сына

10:54
  • среда
  • 11 марта 2020

Мальчик взвыв от тренировки с отцом

Евгений Плющенко показал, как в домашних условиях тренирует сына Сашу. Олимпийский чемпион работает над растяжкой мальчика.
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На кадрах, которые появились в Instagram спортсмена, Евгений с силой тянет сына, а тот периодически вскрикивает. "Не надо! Больно", — просит папу маленький спортсмен.

Плющенко, не обращая на мольбы внимание, продолжил добиваться от семилетнего мальчика идеального шпагата. Со стороны за этим наблюдала мама Саши. Яна также была строга к сыну и даже пристыдила его. "Надо потому что каждый день этим заниматься", — звучит голос Рудковской за кадром.

Вступились за малыша только поклонники Плющенко. Народ счел, что родители слишком строго относятся к мальчику. "Даже смотреть на это больно, бедный мальчик", "Он же кричит от боли", "Камера пыток, а не дом!" - написали пользователи Сети в комментариях под видео.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко хотят вырастить из своего сына олимпийского чемпиона. Недавно Саше исполнилось семь лет. Теперь мальчик занимается не только в Академии фигурного катания, но и дома — под чутким руководством отца-чемпиона. Саше уже есть, чем гордиться. Совсем недавно Плющенко-младший взял "золото" на очередных соревнованиях.

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