Госдума приняла закон о поправках к Конституции

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о поправках к Конституции. За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль - против.

На подготовку документа ушло полтора месяца. За это время количество предложений по изменению Основного закона страны превысило 900. Причём авторами этих поправок были в том числе и депутаты. И многое из того, что они предлагали, в итоге было учтено, отмечает "ТВ Центр".

Поправки в Конституцию затрагивают огромный спектр вопросов. О важности этих изменений для страны накануне говорил и президент. Его вчерашний приезд в Госдуму в принципе был логичен. Депутаты внесли поправки, которые касались напрямую и самого Путина. Речь об изменении, которое дает ему право участвовать в выборах главы государства после 2024 года, несмотря на прошлые сроки. Эту поправку Путин пообещал поддержать, в случае если Конституционный суд подтвердит, что она соответствует Основному закону страны. И если люди проголосуют за предложенное обновление Конституцию. Оно в том числе предполагает поддержку семьи и детей, запрет на отчуждение территорий России. Закрепление социальных гарантий, приоритет Основного закона над международными соглашениями, а также нормы о русском языке как языке государствообразующего народа. Помимо этого будет ужесточены требования к кандидатам в президенты и федеральным чиновникам, а также расширены полномочия Госдумы и Совета Федерации.

Уже в среду принятый Госдумой законопроект о поправке в Конституцию будет рассмотрен и в Совете Федерации. Далее его направят в региональные заксобрания. Впрочем окончательное решение по предложению Путина будут принимать люди на всероссийском голосовании. Оно пройдёт 22 апреля. Этот день в стране будет объявлен выходным.

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