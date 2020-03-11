"Между двойкой и тройкой": Путин оценил отношения с США

Это не вина России, подчеркнул президент

За что Владимир Путин благодарил Дональда Трампа? И почему не сложились его отношения с предыдущим президентом США Бараком Обамой? В очередной серии интервью агентству ТАСС глава государства подробно рассказал о российско-американских отношениях. И о том, как санкции, введенные Вашингтоном, отразились на отечественной экономике.

За время работы Владимир Путин контактировал с несколькими президентами США - Клинтоном, Бушем, Обамой и Трампом. Эти отношения, всегда, со слов Путина, "достаточно конструктивные", складывались по-разному, как и сотрудничество двух стран.

Говоря об Обаме, Путин отметил: "Когда человек говорит, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться. Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами. И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно".

Межгосударственные отношения президент России пока оценивает как "между двойкой и тройкой, ближе к тройке". Путин подчеркивает: это не вина нашей страны. Хотя примеры конструктивного сотрудничества есть.

"Сотрудничаем в области борьбы с терроризмом. Я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию (речь идет о террористах из Петербурга – прим. ред.). Они давно работали за ними. Потом ФБР это дело передало в ФСБ, эту информацию. <…> Они (американцы) работают глобально, как и мы. Но они это поймали. В данной ситуации наши не поймали. Наши много ловят. У нас они десятки предупреждают террористических актов", - сказал Путин.

Что касается экономики, Владимир Путин убежден: товарооборот мог бы быть намного больше, чем нынешние 27 миллиардов долларов. Мешают глобальные амбиции Вашингтона и санкции.

"И против "Северного потока — 1" они же боролись, теперь - против "Северного потока — 2". Вот смотрите, для чего они это делали и почему? Какое основание было — обеспечить транзит через территорию Украины. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно, санкции нужно снять тогда с "Северного потока". Нет оснований для введения. А если санкции останутся, остаётся только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего сжиженного газа", - объяснил глава государства.

Отдельный вопрос о сотрудничестве на постсоветском пространстве.

"Не только дальние, но и ближние соседи тоже как-то от нас... так немножко отползать стали", - сказал Андрей Ванденко.

"Ну, этого я не вижу. Кто это стал отползать?" – спросил Владимир Путин.

"С Грузией вот смотрите", - уточнил журналист.

"Нет, что ж там отползать. Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу (Саакашвили)", - заявил президент.

"Так его уже нет давно", - заметил Ванденко.

"Как это нет. Он бегает, вон, по площадям, по крышам, как кот мартовский. Мы ж с ним много раз говорили на этот счёт, когда он ещё был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". "Не, не, я никогда этого не сделаю!" — и попёр. Попёр — получил!" – вспомнил Путин.

Но есть и другая сторона медали - пять государств бывшего СССР, объединившихся в Евразийский экономический союз. И еще ряд государств проявляют заинтересованность в интеграции. О бизнесе - большом и малом - речь пойдёт в следующей серии интервью, которая будет обнародована 12 марта.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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