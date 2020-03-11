Что будет с ценами на бензин в России на фоне падения нефти

В Минфине России высказались на волнующую тему

Московская биржа открылась незначительным ростом индекса фондового рынка. В начале торгов за евро давали около 81,5 рубля. За доллар - почти на десять рублей меньше, передает "ТВ Центр".

И, как уже заявили в Министерстве финансов, на фоне резкого падения нефти цены на бензин в России не изменятся. На азиатских торговых площадках ситуация на энергетическом рынке постепенно выправляется. Стоимость марок Brent и WTI продолжает незначительно расти уже второй день подряд. И достигла 38 и 35 долларов за баррель соответственно.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин (в России). Но расти они не должны, это точно", - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

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