Китай поможет Италии справиться с коронавирусом

Ситуация с инфекцией там усугубляется с каждым днем

Более 110 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Это последние данные ВОЗ. Серьёзная ситуация - в Италии. Там заболевших уже более 10 тысяч. Для борьбы с COVID19 своих специалистов в европейскую страну направит Китай, где выздоровели почти 80% заболевших. Режим повышенной готовности объявлен в Москве.

В аэропорту, в метро и даже при входе в некоторые офисные здания выборочно измеряют температуру. Массовые мероприятия отменяют либо ограничивают число зрителей. Москва принимает беспрецедентные меры в борьбе с китайской пневмонией.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 человек", -сообщил накануне Сергей Собянин.

Эти меры временные, их ввели пока до 10 апреля. В Липецке под наблюдением медиков до сих пор находятся три человека, недавно вернувшиеся из Италии. Стало известно, что все контактировавшие с ними люди не заболели. Ограничить распространение коронавируса пытаются во всём мире. Главное - не посещать многолюдных мест, соблюдать дистанцию. В кафе, ресторанах.

Накануне ввели карантинные меры на всей территории Италии. Число заболевших коронавирусом приближается к десяти тысячам. Российские авиакомпании отменили рейсы в страну до конца марта и готовы вернуть деньги даже за невозвратные билеты. На полуострове закрыты школы и университеты. На улицах дежурят солдаты нацгвардии. В Риме и Неаполе жители штурмуют супермаркеты. Популярные в Италии макароны сейчас не найти.

Тем временем, в Южной коре – полная дезинфекция улиц, домов, общественного транспорта. Хорошие новости приходят из Уханя, там закрыли 11 временных больниц, в которых размещали зараженных. Число новых случаев заболевания стремительно падает.

"Мы пересекли 100000 зарегистрированных случаев заболевания COVID19 в 100 странах. Болезнь распространяется так быстро! Теперь, когда коронавирус закрепился во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать. Наше огромное преимущество заключается в том, что решения, которые мы все принимаем – правительства, бизнес, сообщества, семьи и отдельные люди могут влиять на траекторию развития этой эпидемии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Ухань постепенно просыпается после лихорадки. Заработали первые супермаркеты и рестораны. В Шанхае частично открылся Диснейленд. Власти называют это маленькой передышкой перед глобальной проблемой. Они собираются отправить в Европу своих специалистов, опасаясь новых, уже завозных случаев. Вирус расползается дальше – Минздрав Панамы рассказал о первых жертвах болезни. В основном это пожилые люди.

А у берегов Калифорнии продолжается эвакуация пассажиров лайнера Grand Princess. На его борту около двадцати подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших – четверо россиян. Пассажиров эвакуируют и отправят в медицинские центры для обследования.

Елена Макарова и Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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