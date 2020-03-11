США одернули Эрдогана по вопросу С-400

Заявление американцев прямо противоречит словам президента Турции

Анкара не получит американские комплексы Patriot, пока не вернёт Москве системы С-400. Об этом заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман. Новость прямо противоречит утверждениям турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о смягчении позиции Вашингтона по вопросу военного сотрудничества Анкары с Москвой.

Действия нашей страны в Сирии также вызывают раздражение в Штатах, отмечает "ТВ Центр". Причём настолько сильное, что они разразились новыми нелепыми обвинениями в связи с обострением ситуации в Идлибе. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что наступление правительственных войск в провинции якобы инициировано не самим Дамаском, а Москвой, которая будет виновата и в случае срыва перемирия. В Госдепе даже допускают введение новых санкций против России, если режим прекращения огня будет нарушен.

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