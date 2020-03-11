ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США одернули Эрдогана по вопросу С-400

11:52
  • среда
  • 11 марта 2020

Заявление американцев прямо противоречит словам президента Турции

Анкара не получит американские комплексы Patriot, пока не вернёт Москве системы С-400. Об этом заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман. Новость прямо противоречит утверждениям турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о смягчении позиции Вашингтона по вопросу военного сотрудничества Анкары с Москвой.

Действия нашей страны в Сирии также вызывают раздражение в Штатах, отмечает "ТВ Центр". Причём настолько сильное, что они разразились новыми нелепыми обвинениями в связи с обострением ситуации в Идлибе. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что наступление правительственных войск в провинции якобы инициировано не самим Дамаском, а Москвой, которая будет виновата и в случае срыва перемирия. В Госдепе даже допускают введение новых санкций против России, если режим прекращения огня будет нарушен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф"
Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Ракетный комплекс Patriot
Ракетный комплекс Patriot
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.