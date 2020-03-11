Юг России охватили природные пожары из-за ранней весны

В регионе установилась теплая и сухая погода

В южных регионах страны из-за сухой и теплой погоды уже сейчас начались природные пожары. В Туапсе спасатели несколько часов тушат горящий лес. Огонь распространился на сотни метров. Рядом с очагом находятся жилые дома и проходит сочинская трасса. Также недалеко расположен нефтеперерабатывающий завод. По последней информации, возгорание удалось локализовать, передает "ТВ Центр".

В Анапе минувшей ночью горел камыш на площади более полутора тысяч квадратных метров. Огромную полосу до горизонта было видно за несколько километров.

Полыхает сухая трава и в крымском поселке Ишунь. Эти кадры снимали очевидцы, пока ждали спасателей. Пламя достигает несколько метров в высоту. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Но угрозы населенным пунктам нет.

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