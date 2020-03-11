Подари жизнь: 3-летнему Мирону с лейкозом нужна помощь

Мальчику требуется пройти курс лечения дорогостоящими лекарствами

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства для трехлетнего Мирона. У мальчика страшный диагноз - лимфобластный лейкоз. Ребенка лечили в столичном онкогематологическом центре, даже появилась надежда на выздоровление, но начался рецидив. Сейчас мальчику требуется пересадка костного мозга. Есть донор - старший брат. Но операцию можно проводить только после лечения дорогостоящими лекарствами. Курс стоит - один миллион шестьсот тысяч рублей. Таких денег у семьи Мирона просто нет.

У него удивительная улыбка, которая, кажется, ярче солнца освещает все вокруг. Трехлетнему Мирону пока категорически нельзя покидать палату. Они с мамой, впрочем, времени зря не теряют. Учат счёт и буквы.

А сегодня и вовсе - особенный день. Когда навестить приходит папа - это настоящий праздник. Отношения с сыном - трогательные. Вот кому можно доверить все печали! Оказался у него на руках - и тут же забыл про слезы и бесконечные медицинские процедуры.

Отец сейчас много работает. Видится Мирон с ним редко. Как и со старшим братом, которому 14 лет. Тот остался с бабушкой в Смоленской области. Там, в небольшом городке раньше жила вся семья. Но после того, как стало известно о болезни младшего сына, всё кардинально изменилось. Заболел он в год и три месяца. Резко поднялась температура, перестал спокойно спать. Сдали анализы и практически сразу услышали пугающий диагноз - острый лимфобластный лейкоз. В 2018 году Мирон начал лечиться в центре онкогематологии имени Дмитрия Рогачева. Врачи добились ремиссии. Потом он несколько месяцев был на поддерживающей терапии. И, казалось бы, ничто не предвещало новой беды, но начался редицив. "На следующий день нам пункцию сразу сделали, поставили катетер, мы в отделении прошли три блока высокодозной химии", - рассказала мама Мирона, Ирина Постарнакова.

Но проблема в том, что эта терапия оказалась недостаточно эффективной. Спасением для Мирона должна стать трансплантация костного мозга. Есть донор - старший брат. Но до операции мальчику обязательно нужно достичь полной ремиссии. А это невозможно без специального препарата нового поколения, считают врачи. Именно на это лекарство сейчас главная надежда.

"Блинотумомаб - это моноклональное антитело, которое учит Т-лимфоциты распознавать бластные клетки и убивать их. После проведения такого курса, мы надеемся добиться полной ремиссии для того, чтобы провести трансплантацию костного мозга Мирону", - сказала врач-гематолог Дарья Николаева.

Но несмотря на то, что это давно уже официально зарегистрированное в стране лекарство, в клинике его нет. Оно очень дорогое. На курс лечения Мирону нужно девять флаконов препарата стоимостью один миллион шестьсот тысяч рублей. И для родных мальчика это совершенно немыслимая сумма. В семье сейчас работает только отец. Но помочь Мирону может каждый. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

На улицу Мирон с папой пока смотрят из окна. И разговоры только о прогулке, которая для кого-то - обычное дело, а для него, уже месяцы живущего в четырёх стенах, пока неосуществимая мечта.

А еще Мирон, конечно, очень мечтает увидеть старшего брата, родных и обязательно вернуться домой. Здоровым.

Юлия Богоманшина, Станислав Ильин, Евгений Кузнецов, "ТВ Центр".

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