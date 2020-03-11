Путин заявил о желании США контролировать Украину на российские деньги

Москва продолжит оказывать помощь

Российский президент Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в существовании Украины за счет Москвы.

Вашингтон взял Киев под внешнее управление, однако не собирается давать ему деньги на развитие.

"США Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги", - отметил президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

В частности, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины. По этой причине Вашингтон пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Тем не менее, Москва продолжит транзитные поставки газа через Украину, но в меньшем объеме.

Путин уверен, что США пытаются обеспечить конкурентные преимущества своему сжиженному газу во вред потребителю в Европе, передает "Газета.Ru".

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