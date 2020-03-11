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Елена Цунаева рассказала о поддержке идеи переизбрания действующего главы государства на новый срок

10:56
  • среда
  • 11 марта 2020

Ранее в Госдуме предложили обнулить президентские сроки

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева поддержала идею депутатов Госдумы дать возможность действующему президенту Владимиру Путину переизбраться на новый срок в ходе следующих выборов.

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"Я глубоко уважаю нашего президента, в первую очередь за ту позицию, которую он занимает в отношении защиты памяти наших победителей в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Это последовательная позиция и поддержка всех тех, кто занимается этой работой. С точки зрения выбора дальнейшей своей судьбы: баллотироваться или не баллотироваться - это решение должно быть самого Владимира Владимировича. В целом - поддерживаю, президент мне наш нравится, я за него голосовала, была его доверенным лицом, поэтому я не против", - сказала Цунаева агентству "Москва".

Накануне Госдума во втором чтении одобрила законопроект о поправке к Конституции. Документ предполагает в том числе внесение в Основной закон положений об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, приоритете Конституции РФ над международными договорами, закреплении социальных гарантий, а также о русском языке как языке государствообразующего народа.

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