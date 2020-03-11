Клинцевич: поправки к Конституции обеспечивают стабильность и гарантию преемственности власти на будущее

Поправки в Конституцию могут позволить Путину избираться на новый срок

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич положительно оценивает поправки в Конституцию страны. Об этом он рассказал в интервью изданию "Аргументы и Факты".

"Считаю, что это важнейшие для страны вещи, обеспечивающие стабильность и гарантию преемственности власти на будущее", – сказал сенатор.

Решение парламента гарантированно должно обеспечить стабильность власти и ситуации в России, учитывая имеющееся количество вызовов. Принятые решения позволят решить очень многие вопросы.

"В том числе и решение, которое может президент Путин принять, исходя из тех возможностей, которые ему предоставляют новые изменения в Конституции", – сказал Клинцевич, отметив, что Путин ими может и не воспользоваться.

Клинцевич добавил, что все поправки направлены на стабилизацию обстановки в стране.

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