Украинки испортили фреску Рафаэля в Ватикане, а обвинили снова русских

Они нацарапали свои имена на наследии XVI века

Украинские туристки оставили автограф на фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане.

Один из посетителей заметил нацарапанную надпись "Лена. Тамара. Винница" и выложил видео в интернет. Некоторые пользователи социальных сетей поспешили обвинить в вандализме русских. Объяснение - надпись была сделана на русском языке, а жители Винницы "украiньскою пишуть", передает kp.ru "Комсомольская правда".

Апостольский дворец - официальная резиденция Папы Римского. Рафаэль со своими учениками расписали его в 1508-1517 годах.

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