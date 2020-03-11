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"Ничего сверхъестественного": в России объяснили всплытие подлодки США из-подо льда

11:53
  • среда
  • 11 марта 2020

В нашей стране это уже давно освоили

Об этом РИА Новости заявил начальник главного штаба ВМФ в 1998-2005 годах адмирал Виктор Кравченко.

"Ну, всплыла она и всплыла <…> Ничего сверхъестественного в этом нет, мы это тоже давно освоили", - отметил военный.

Накануне стало известно, что американская атомная подлодка Toledo пробила лед и всплыла в Арктике на учениях Ice Exercise (IceX) 2020. Ее освободили из ледяного плена при помощи бензопилы.

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