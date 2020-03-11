"Ничего сверхъестественного": в России объяснили всплытие подлодки США из-подо льда

В нашей стране это уже давно освоили
Об этом РИА Новости заявил начальник главного штаба ВМФ в 1998-2005 годах адмирал Виктор Кравченко.
"Ну, всплыла она и всплыла <…> Ничего сверхъестественного в этом нет, мы это тоже давно освоили", - отметил военный.
Накануне стало известно, что американская атомная подлодка Toledo пробила лед и всплыла в Арктике на учениях Ice Exercise (IceX) 2020. Ее освободили из ледяного плена при помощи бензопилы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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