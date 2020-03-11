Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней актрисой

Пара вышла в свет в Лос-Анджелесе

Брэд Питт пригласил на свидание 30-летнюю актрису Алию Шокат. Это была далеко не первая встреча звезд.

Пара вышла в свет в Лос-Анджелесе. Питт и Шокат посетили концерт музыканта Thundercat. Артисты не скрывались от публики, но и не выставляли свои чувства напоказ.

Как рассказал один из посетителей концерта, Брэд и Алия не целовались и даже не обнимались, выглядели скорее, как друзья, а не влюбленные. Другой зритель также счел, что Питт и Шокат устроили дружеское свидание, пишет TMZ.

Напомним, с ноября 2029 года Питта и Шокат неоднократно ловили вместе. Пара не скрывала взаимную симпатию. Между тем неизвестно, что на самом деле происходит между Брэдом и его новой подругой. Актеры утверждают, что между ними нет романтической связи, но многочисленные друзья пары наперебой рассказывают журналистам, что Питт и Шокат влюблены друг в друга.

Алия Шокат — арабо-американка и открытая бисексуалка. В 2002 году она была номинирована на премию "Молодой актер" за роль в телесериале "Состояние исступления". Также Шокат была трижды (в 2005, 2006 и 2014 годах) номинирована на "Премию Гильдии киноактеров США".

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