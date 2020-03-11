Какая итальянская паста не вредит фигуре

Роскачество дало советы по выбору и готовке

Итальянская паста положительно влияет на здоровье человека, а ее производство практически не вредит экологии. К такому выводу пришли специалисты Роскачества.

Паста является главным элементом средиземноморской диеты, служит одним из ингредиентов здорового питания. Она - источник сложных углеводов, которые обеспечивают медленное и равномерное высвобождение энергии. Также в макаронах содержатся полезная для женщин фолиевая кислота, и клетчатка, необходимая для улучшения пищеварения и снижения уровня холестерина.

Готовить пасту лучше до состояния "аль денте", то есть не до конца проваривать. Так организму будет проще усвоить крахмал, а процесс высвобождения глюкозы будет проходить медленно и постепенно. Это позволит сохранить чувство сытости как можно дольше.

Макаронные изделия должны быть из твердых сортов пшеницы и иметь однородный желтый цвет. Лучшими спагетти, по данным Роскачества, признаны Fine Life, Шебекинские, 3 Glocken, Barilla и De Cecco. По текстуре они могу быть разными – гладкими и ребристыми. Последние удерживают больше соуса в себе..

Производство пасты является безотходным продуктом благодаря универсальности применения и не наносит вреда окружающей среде, говорится в сообщении Роскачества.

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