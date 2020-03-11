ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян не пустят в Таиланд

12:29
  • среда
  • 11 марта 2020

Всему виной коронавирус

Таиланд временно прекратил выдачу "виз по прилету" (Visa on arrival) для россиян. Чтобы сдержать распространение коронавируса, ограничение заработало в отношении граждан еще 17 стран.

Антироссийскую истерию сравнили с распространением коронавируса
На какой день проявляется коронавирус

Как передает Reuters, визы не будут выдавать гражданам Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Возможность получения "виз по прилету" ранее была введена для граждан 18 стран - им для въезда в Таиланд достаточно было предъявить в аэропорту прилета национальные паспорта.

Также в Таиланде действует безвизовый режим для граждан 45 стран. Из-за коронавируса он отменен для трех из них - Италии, Гонконга и Южной Кореи.

К 11 марта число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 59 человек. О ситуации в мире смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Туристы в Таиланде
Туристы в Таиланде
Вирус в Таиланде
Вирус в Таиланде
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.