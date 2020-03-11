Россиян не пустят в Таиланд

Всему виной коронавирус

Таиланд временно прекратил выдачу "виз по прилету" (Visa on arrival) для россиян. Чтобы сдержать распространение коронавируса, ограничение заработало в отношении граждан еще 17 стран.

Как передает Reuters, визы не будут выдавать гражданам Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Возможность получения "виз по прилету" ранее была введена для граждан 18 стран - им для въезда в Таиланд достаточно было предъявить в аэропорту прилета национальные паспорта.

Также в Таиланде действует безвизовый режим для граждан 45 стран. Из-за коронавируса он отменен для трех из них - Италии, Гонконга и Южной Кореи.

К 11 марта число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 59 человек. О ситуации в мире смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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