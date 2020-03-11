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Китаянка со злости накашляла на стюардессу (видео)

12:50
  • среда
  • 11 марта 2020

Женщину выбесила проверка на коронавирус

Пассажирка из Китая со злости накашляла на бортпроводницу и подралась с сотрудниками авиакомпании из-за того, что ее рейс задержали на семь часов для проверки на коронавирус.

Инцидент произошел 6 марта в аэропорту Шанхая на борту самолета авиакомпании Thai Airways, прилетевшего из Бангкока (Таиланд). По прибытии пассажирам запретили покидать свои места, пишет газета "Взгляд".

У одной из пассажирок сдали нервы: она начала кашлять на одного из бортпроводников, требуя выпустить ее. После этого началась потасовка. На видео можно заметить, как члены экипажа удерживают женщину в кресле, не давая ей поднять голову.

"Мы не могли открыть двери самолета до тех пор, пока не было получено указание, и чиновники здравоохранения не приступили к проверкам", - объяснил вице-президент департамента безопасности полетов Thai Airway.

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