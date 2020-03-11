Госдума разрешила наказывать за нарушения на голосовании по Конституции

Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Документ вносит изменения в ряд статей Уголовного кодекса. В частности, вводит понятие "общероссийское голосование".

Как заявили в Госдуме, законопроект направлен "на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина". Документ не вводит новые виды наказаний, а распространяет на общероссийское голосование уже существующие в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах.

Речь идет о фальсификации избирательных документов, итогов голосования, а также о незаконных манипуляциях с бюллетенями, сообщается на сайте парламента. Максимальное наказание за нарушения при голосовании составляет четыре года лишения свободы.

В среду, 11 марта, Госдума одобрила законопроект о поправке в Конституцию в третьем чтении. Теперь его должны одобрить Совет Федерации и региональные парламенты, а после этого подписать президент. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля. В случае одобрения поправок гражданами, изменения вступят в силу.

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