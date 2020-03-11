Путин и генсек ОДКБ обсудили подготовку к 75-летию Победы

В 2020 году председательство в ОДКБ перешло к России

Борьбу с терроризмом и наркоторговлей обсудили Владимир Путин и генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает "ТВ Центр".

Встреча прошла в загородной резиденции президента в Ново-Огарёве. В этом году председательство в ОДКБ перешло к России. Глава государства подчеркнул необходимость слаженной работы в реализации намеченных целей. Обсудили также вопросы безопасности на праздничных мероприятиях, посвящённых юбилею Победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"