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Путин и генсек ОДКБ обсудили подготовку к 75-летию Победы

14:50
  • среда
  • 11 марта 2020

В 2020 году председательство в ОДКБ перешло к России

Борьбу с терроризмом и наркоторговлей обсудили Владимир Путин и генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает "ТВ Центр".

Встреча прошла в загородной резиденции президента в Ново-Огарёве. В этом году председательство в ОДКБ перешло к России. Глава государства подчеркнул необходимость слаженной работы в реализации намеченных целей. Обсудили также вопросы безопасности на праздничных мероприятиях, посвящённых юбилею Победы.

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