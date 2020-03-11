В ОНФ обсудили поправки в КоАП о дорожном движении

Останавливать на дороге предложили только тех, кто представляют угрозу

Новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) обсудили участники Общероссийского народного фронта, передает "ТВ Центр".

Говорили об изменениях в "водительской" главе закона. Участники рабочей группы предложили перейти от так называемого "фискально-карательного" к "риск-ориентированному" подходу. Другими словами, останавливать на дороге только тех, кто представляют угрозу для других участников движения. Оценивать водителей будут, исходя из предыдущих ДТП и данных с камер видеонаблюдения.

"Люди, которые совершают сотни нарушений ПДД, в нашей стране много. И целенаправленно этими людьми никто не занимается. Только в рамках рейдов и акций. Такими водителями надо заниматься на системной основе. И профилактика в том и заключается, чтобы эти водители ощущали на себе степень контроля государства", - сказал руководитель рабочей группы ОНФ, координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

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