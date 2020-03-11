В Москве пройдет День православной книги

Мероприятие не стали отменять из-за коронавируса

Коронавирус не помешает проведению Дня православной книги в столице. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Праздник приурочен ко дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги "Апостол". В пятницу в Храме Христа Спасителя пройдёт музыкальный спектакль. После приглашенные зрители - дети в возрасте от 7 до 13 лет - получат в подарок книжный комплект. Всего в этот день на различных городских площадках пройдёт более 200 мероприятий, отмечает "ТВ Центр".

"В школах, социальных приютах, библиотеках, на различных площадках города Москвы. В каждой школе пройдут определенные мероприятия, где дети будут знакомиться с историей Русской православной церкви, издательской деятельности. Я уверен, что все они будут прививать детям любовь к чтению книг", - заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

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