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Собянин открыл платформы "Победа" и "Санино" будущего МЦД-4

15:08
  • среда
  • 11 марта 2020

Строительство платформ - часть проекта модернизации Киевского направления МЖД

На Киевском направлении железной дороги открыты сразу две новые станции: "Победа" и "Санино". В будущем они войдут в четвёртую линию Московских центральных диаметров.

Станция "Санино" находится на территории Новой Москвы и расположена между остановками "Крёкшино" и "Кокошкино", передает "ТВ Центр". Возводят её с нуля. Это удобная для пассажиров платформа, подземный переход, навесы от осадков и солнца на всю длину платформы, а ещё лифты и эскалаторы. Новую станцию осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

А вот "Победу" закрыли на реконструкцию в начале прошлого года. Электрички проезжали её без остановки, а для удобства пассажиров курсировали автобусы. Теперь вместо старых платформ с разбитым асфальтом открылся небольшой вокзал с новыми платформами и надземным переходом с эскалаторами и лифтами. Территориально станция находится в подмосковной Апрелевке, но важна она и для столицы.

"Здесь идут большие масштабные работы, строительство 3 и 4 пути. Новые станции "Аминьевская", "Минская", соединение Смоленского направления железной дороги и Киевского, которое даст такую синергию этих двух направлений. Ну и вот сегодня с Андрей Юрьевичем мы открываем две станции, которые одновременно работают и на Подмосковье, и на Москву на границе двух территорий. Станция "Победа" реконструирована. Здесь на окраине станция "Санино", новая станция, которая будет востребована жителями с учетом развития территории", - сказал Собянин.

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