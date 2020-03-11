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Реставрация Новодевичьего монастыря: с чем столкнулись строители и археологи

15:27
  • среда
  • 11 марта 2020

Все работы завершат к юбилею монастыря

Современные технологии - в древней обители! Продолжается масштабная реставрация Новодевичьего монастыря, одного из старейших в Москве. Предстоит не только вернуть ансамблю исторический облик, но и обновить все помещения, а ещё проложить современные коммуникации. В чём сложность? И какова судьба саркофагов, которые находят строители? Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ивана Колесникова (см. видео).

 

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Реставрация Новодевичьего монастыря
Реставрация Новодевичьего монастыря
Реставрация Новодевичьего монастыря
Реставрация Новодевичьего монастыря
Реставрация Новодевичьего монастыря
Реставрация Новодевичьего монастыря
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